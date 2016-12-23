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Çevik Kuvvet minibüsü TIR'a çarptı: 11 polis yaralı

Kırklareli'de Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personeli taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı kazada 11 polis yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • DHA
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini taşıyan 39 AA 0041 plakalı minibüs, il merkezine 6 kilometre mesafedeki Kavaklı Beldesi yakınlarında kavşakta dönüş yapmak isteyen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 YN 092 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada, minibüste bulunan aralarında Şube Müdürü'nün de bulunduğu 11 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Esengül Civelek ile İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, hastaneye giderek yaralı polis memurlarının durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı polislerinin durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapılarak, soruşturma başlatıldı.

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