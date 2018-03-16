Artvin'de çevik kuvvet minibüsü tünelde devrildi: 5 yaralı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çevik kuvvet minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tünel içinde meydana gelen kazada, 5 polis memuru yaralandı.
- DHA
Kaza, saat 10.00 sıralarında Artvin- Yusufeli Karayolu'nun Demirkent köyü yakınlarındaki tünel içerisinde meydana geldi. Hopa ilçesinden Yusufeli ilçesine göreve giden 11 polis memurunun içinde bulunduğu çevik kuvvete ait minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüs içerisindeki 5 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.