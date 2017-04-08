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Çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs devrildi: 9 yaralı

Mersin'in Aydıncık ilçesi yakınlarında çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 polis yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Anamur ilçesindeki programını takip etmek üzere Mersin kent merkezinden ilçeye giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 33 D 3412 plakalı otobüs, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası civarında aşırı yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada araçta bulunan polis memurlarından 9'u yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından yol bir süreliğine kapatıldı.
 
Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ile ilçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Silifke Devlet Hastanesi'nde yaralı polisleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Cinbir ve Esertürk, bir süre polislerle sohbet ederek, durumları hakkında bilgi aldılar.
 
Öte yandan, kaza yerine gitmekte olan bir 112 Acil Servis ambulansı da yağış nedeniyle devrildi. Bu kazada ise yaralanan olmadığı öğrenildi.
 

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