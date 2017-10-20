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Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında 58 askere ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 58 askerin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu ve 16 kişinin yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 18'i rütbeli 58 askerin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

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