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Cevizlibağ’da para taşıyan motosikletli kuryeye silahlı saldırı

İstanbul Cevizlibağ’da para taşıyan bir motosikletli kuryeye bir minibüsten silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, para çantasının ise saldırganlar tarafından alınamadığı kaydedildi.

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İstanbul Cevizlibağ’da para taşıyan bir motosikletli kuryeye bir minibüsten silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, para çantasının ise saldırganlar tarafından alınamadığı kaydedildi.

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