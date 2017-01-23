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Çevre kirliliğine sebep olan gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında kayalıklara çarparak tonlarca yakıt sızdıran gemi, İstanbul'a götürülmek üzere römorkörler tarafından çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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18 Aralık 2016'da İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki Pırasa adası yakınlarında, kayalıklara çarparak karaya oturan ve 50 ton yakıt sızdırarak çevre kirliliğine sebep olan gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. İstanbul Tuzla'daki Beşiktaş Tersanesi'ne götürülmek üzere Çeşme'den yola çıkarılan ve ‘US Gulf- 1’isimli römorkör tarafından çekilen Panama bayraklı 120 metre boyundaki 4 bin 538 groston ağırlığındaki ‘Lady Tuna’ isimli gemi, bugün saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı önlerine ulaştı. Gemiye geçişi esnasında ‘Gulf-2’ ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-6’ isimli römorkörler refakat etti.

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