Çevre yoluna devrilen elektrik direği sürücüleri korkuttu

Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu'nun Bağlıca mevkisinde refüjde bulunan bir elektrik direği henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Bu sırada direkten koparak yola savrulan elektrik telleri İstanbul istikametine giden Sezai Özçoban'ın kullandığı 34 GY 7857 plakalı kamyon ve aynı şeritte ilerleyen Adnan Gümüşsoy yönetimindeki 06 YB 3882 plakalı tır ile yolun karşı şeridinde seyir halindeki Hamza Karaca idaresindeki 06 KP 518 plakalı yolcu otobüsü ve Ayşe Ünlü'nün sürdüğü 34 RT 4178 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası sürücü kabini ağır hasar gören kamyonun şoförü Özçoban elinden hafif yaralandı.

Yolcu otobüsünün ön kısmı zarar gördü. Yakıt deposu delinen tırdan litrelerce mazot yola aktı. Ayrıca otomobilde de hasar meydana geldi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

- "Kabloların yere düşmesiyle birden önüm kesildi"

Hafif yaralanan kamyon sürücüsü Sezai Özçoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın Ereğli ilçesinden İstanbul'a domates taşıdığını ve seyir halindeyken refüjdeki elektrik direğinin bir anda yola düştüğünü söyledi.

Direkten kopan tellerin kamyonun kabin kısmına zarar verdiğini belirten Özçoban, "Elektrik kablolarının yere düşmesiyle birden önüm kesildi. Sağlık durumumda bir sıkıntı yok. Daha sonra aracımdan çıkarak sağlık ekiplerine haber verdim. Etraftaki vatandaşlar da trafik ekiplerine haber verdi. Diğer şeritteki araçlar da hasar gördü." dedi.

Bölgeye gelen elektrik idaresi ekipleri bölgedeki enerji akımını kesti. Devrilen direk ve kopan teller ise itfaiye ve polis ekiplerince yol kenarına kaldırıldı.

Olay nedeniyle Ankara Çevre Yolu'nun İstanbul ve Gölbaşı istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.