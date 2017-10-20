Çevreye uyumlu ‘Beton Kule’ler geliyor

Turkcell Türkiye’de yine bir ilke daha imza attı. Baz istasyonlarının üzerine kurulduğu metal konstrüksiyon kuleler yerini artık Turkcell mühendislerinin geliştirdiği ‘Beton Kule’lere bırakıyor. İçeriği sayesinde bulunduğu mahallin renklerine hâkim olarak inşa edilebilen ‘Beton Kule’ler çevreye olan uyumuyla görüntü kirliliğini en aza indiriyor. Böylece, orman arazisi veya kentsel dönüşüm ortamlarında kendini kamufle edebiliyor. Türkiye’de ilk defa Turkcell mühendisleri tarafından hayata geçirilen ‘Beton Kule’, metal konstrüksiyon kulelere göre 5 kat daha uzun ömre sahip. Baz istasyonlarının ömrü ortalama 20 yıl iken ‘Beton Kule’ler 100 yıllık ömür garantisi sunuyor. ‘Beton Kule’, diğer kulelere göre de daha çevreci. Metal alışımlı kulelerin yapımında kullanılan galvanizli çelik üretimi atmosfere gaz salınımı yaparken, bu durum doğa ve çalışanlar açısından istenmeyen bir durum yaratıyor. Oysa ‘Beton Kule’nin üretim süreçlerinde, bu düzeyde bir doğa ve çalışan tehdidi bulunmuyor. Hem kurulum hem de bakım maliyeti açısından da büyük avantaj sağlayan ‘Beton Kule’, uzun yıllar hiç bakım gerektirmiyor.

Global Tower ihraç edecek

Turkcell iştiraklerinden Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise kule sayısı bakımından 5’inci büyük kule ve altyapı operatörü şirketi olan Global Tower tarafından inşa edilen ‘Beton Kule’lerden ilki Ankara’daki Hızlı Tren Garı’nın yanında hizmete girdi. Global Tower beton modüllerin birbirine eklenmesiyle oluşturulan ‘Beton Kule’ için patent başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Yangına, deprem ve sel gibi afet durumlarına karşı da daha güvenli olan ‘Beton Kule’nin diğer ülkelere ihracatı da planlanıyor.