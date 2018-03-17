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Ceyhan-Ersin arasında sınır ihtilafı çözüldü

Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak ve Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Erzin ile Ceyhan arasında yaşanan sınır ihtilafının çözülmesi ile ilçeye yaklaşık 4 bin 500 dönüm alanın katıldığı bildirdi.

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Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak ve Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan -Erzin sınır ihtilafı ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundular.
 
Ticaret Odası Başkanı Can, hakları olan topraklara nihayet kavuştuklarını belirterek, “Bu toprakların, Ceyhan’a verilmesi ile Sönmez Çimentodan başlayıp, Botaş’a kadar uzanan sahil şeridinde ki 10 liman, Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölgesi ile birlikte onlarca sanayi işletmesi Ceyhan sınırları içerisine alınmış oldu. Bir gecede İskenderun Liman Başkanlığı’na usulsüz ve kanunsuz olarak devir edilen Ceyhan-Botaş Liman Başkanlığı’nın tekrar Ceyhan’a iadesi için bakanlar nezdinde teşebbüse geçtik ve olumlu yanıt aldık” dedi.
 
Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın konuyla yakından ilgilendiğini ifade eden Can, “Sanıyorum yakın bir zamanda Liman Başkanlığını da Ceyhan’a alırız. Ceyhan’ın, Ceyhanlının menfaatleri için elimizi, başımızı taşın altına koyduk. Adım adım hedefimize gidiyoruz” diye konuştu.

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