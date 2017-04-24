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Ceylanpınar’da terör propagandasına 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı.

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Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde otomobilde yüksek sesle terör örgütü PKK ve PYD'yi öven müzik çalan Turgay Ö. ile Abdullah Ö.'yü gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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