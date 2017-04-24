Ceylanpınar’da terör propagandasına 2 tutuklama
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı.
Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde otomobilde yüksek sesle terör örgütü PKK ve PYD'yi öven müzik çalan Turgay Ö. ile Abdullah Ö.'yü gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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