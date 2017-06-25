ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ceylin'in babası ağlattı: Kızımın yanına gömülmek istiyorum

İzmir'in Ödemiş ilçesinde karşı komşuları tarafından öldürülen Ceylin'in babası Murat Atik, 'Evladımın yanına gömülmeyi bekliyorum. Öyle bir eksiklik var ki daha inanamıyoruz burada yatanın kızım olduğuna.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve 2 gün sonra karşı apartmandaki komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ailesi bayramı kızlarından yoksun geçirmenin acısını yaşıyor.
 
Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ceylin Atik'in babası Murat Atik yaşadıkları evde, diğer kızıyla Ramazan Bayramı'nı karşılasa da yitirdiği evladının acısını unutamıyor.
 
Ceylin'in fotoğrafı ve "seni unutmadık" yazısı asılı mezarını ziyaret eden baba Murat Atik, dua edip çiçek ekti.
 
"Her gün mezarlığa geliyorum"
Baba Atik, AA muhabirine, iş yerine gider gibi her gün mezarlığa geldiğini söyledi.
 
Yaşanan olayın "hala hayal gibi" geldiğini ifade eden Atik, ''Katlanabilecek, kabul edecek gücüm yok. Böyle bir acının tarifi yok.'' dedi. 
 
"Evladımın yanına gömün"
Sanayide çalışarak alnının teriyle ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını anlatan Atik, kızından ayrı düşmenin verdiği acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Her şeyimiz tamdı. Ta ki o güne kadar. On tane de, yüz tane de evladımız olsa artık Ceylin'i geri getiremez. Her gün başında ağlıyorum. Bir evlat kolay yetişmiyor. Her yanımız tamdı ama bir yanımız bir ömür boyu eksik kaldı. Evladımın yanına gömülmeyi bekliyorum. Öyle bir eksiklik var ki. Daha inanamıyoruz burada yatanın kızım olduğuna. Bizim dünyamızı o kadar allak bullak etti ki. Bu acının tarifi yok."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA