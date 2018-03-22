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Çeyrek altın 276 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 168,20 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 168 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 168,20 liradan, bin 107 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 125 liradan, 153,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 157,20 liradan, bin 82 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 103 liradan, 542 liradan alınan Yarım Ziynet 552 liradan ve 271 liradan alınan Çeyrek Ziynet 276 liradan satıldı.

 

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