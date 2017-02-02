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Çeyrek asırlık su sıkıntısı sona eriyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından çeyrek asrıdır hidrofor sistemi ile su ihtiyacı karşılanan 14 katların isale hatları değiştirilerek su direk verilmeye başlanacak.

  • İHA
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Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Çengelburnu Mahallesi’nde 14 katların su problemini kökten çözüme kovuşturacaklarını söyledi. Demirtaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Belediye başkalığı görevine talip olduğumuzda, vaatlerimizden biride su sorunu yaşayan 14 katların bu sorunu çözmekti. 14 katlarda hidrofor sistemi kullanıldığından, yüksek katlarda oturan vatandaşlarımızın dairelerine su çıkmıyordu hem de hidrofor siteminin harcadığı elektrikten dolayı burada oturan vatandaşlarımız daha fazla elektrik parası ödemek zorunda kalıyorlardı. Bu mahallede yaptığımız yeni su isale hattı çalışmaları sonucu artık vatandaşlarımız bu sorunlardan kurtuluyor ve 14 katlarda oturan vatandaşlarımız suya daha kolay ve daha ucuza kavuşacaklar. Ayrıca beldemizin her tarafında Gülüç'ü yeniden imar etme çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu çalışmalarımız sona erdiğinde, ortaya bambaşka bir Gülüç çıkacak. Bizi izlemeye devam edin.” Dedi.

 Başkan Demirtaş çalışmaları en kısa sürede bitirmek için tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

 

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