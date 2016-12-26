Çeyrek kaç lira oldu? Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,75 lira oldu.
- İHA
İstanbul Kapalıçarşı'da 127,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 127,75 liradan, 840 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 855 liradan, 116,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 120,50 liradan, 822 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 839 liradan, 410 liradan alınan Yarım Ziynet 420 liradan, 205 liradan alınan Çeyrek Ziynet 210 liradan satılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.