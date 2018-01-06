Cezaevi firarisi Adana'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Tarsus'taki cezaevinden kaçan Ramazan K'nin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, kendilerini fark edip kaçmaya çalışan Ramazan K'yi kovalamaca sonucu gözaltına aldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan Ramazan K, parmak izinden kimliği belirlenerek adliyeye sevk edildi.

Ramazan K. buradaki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Bu arada, Ramazan K'nin Antalya'da silahlı yağma suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 25 yıl 4 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından firar ettiği öğrenildi.