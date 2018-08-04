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Osmaniye'de cezaevi firarisi drone yardımıyla yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Osmaniye'de polisten kaçmak için girdiği mısır tarlasında drone yardımıyla yakalandı.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki açık cezaevinden 2,5 ay önce firar eden ve hakkında 27 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Erdal K, Toprakkale ilçesi yakınlarında polis uygulama noktasını görünce otomobiliyle kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamaca sonrası aracından inerek yol kenarındaki mısır tarlasına giren Erdal K, ekili geniş arazide gizlenerek ekiplere izini kaybettirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgeyi "drone"la havadan taramaya başladı.

Yeri tespit edilen Erdal K. polis tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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