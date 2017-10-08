Cezaevi firarisi İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi yakalandı.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6'sı Yargıtay aşamasında 7 ayrı davadan aranması bulunan Kamil M. gözaltına alındı.
"Suç örgütü üyeliği", "belgede sahtecilik" ve "yağma" gibi 27 suçtan poliste kaydı olan Kamil M'nin, 2015'te çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verilmesi üzerine adliyeden kaçtığı, daha sonra yakalanarak konulduğu açık cezaevinden de 2016'da firar ettiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.