Cezaevinde toplu firar girişimi son anda farkedildi
Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde firar girişimi askerler tarafından fark edildi.
- İHA
Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde siyasi, hükümlü ve tutukluların yer aldığı koğuşta tünel kazılarak firar girişiminde bulunuldu.
ÇIKIŞA 5 METRE KALA FARKEDİLDİ
Edinilen bilgilere göre, siyasi, hükümlü ve tutukluların yer aldığı koğuşta tünel kazılarak firar girişiminde bulunulması askerlerin fark etmesiyle engellendi. Gece saatlerinde gürültüyü fark eden nöbetçi askerler, koğuşlara girdiklerinde ise çıkışa 5 metre kalan tünelin kazıldığını fark ettiler.
Güvenlik önlemlerinin alındığı cezaevinde, sabah saatlerinde tüm koğuşlarda arama başlatılırken, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından en kısa zamanda bir açıklamanın yapılacağı belirtildi.
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