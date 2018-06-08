Cezaevindeki FETÖ'cülerin milli maçlarda karşı takımı destekledikleri ortaya çıktı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün henüz haklarında işlem yapılmamış ve ceza infaz kurumlarında bulunmayan yöneticilerini tekrar bölge ve illere dağıtarak örgüt tabanında bulunan kişilere ulaşma gayretinde olduklarını tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında aranan kişilerin saklanması amacıyla örgüt içerisinde 'gaybubet evi' olarak nitelendirilen saklanma evleri oluşturdukları belirlendi. Erzurum'daki hücre evine operasyon yapan ekipler, saklanan örgüt elemanlarını gözaltına aldı. Gaybubet evine yakın mesafede kendi evinde gözaltına alınan Kemal Genççiftçi'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen telefonda, 'betternet' ibaresi ile 'coco' isimli programın yüklendiği tespit edildi. Telefonun hat olmasa dahi uçak modundayken bu program ile ses çağrısı alabildiği ve mesajlaştığı, telefonun yanında seyyar wifi cihazı bulunduğu ortaya çıktı. Kemal Genççiftçi 3 Nisan 2017'de tutuklanarak cezaevine kondu.

Hazırlanan iddianamede örgüte ait kurumlarda uzun yıllar öğretmenlik yapan Kemal Genççifti'ye ait iki ayrı hattan örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına değinildi. İddianamede, Kemal Genççiftçi'nin 2013 yılı Aralık ayında Bank Asya hesabında 2,02 TL varken 2014 yılı Mart ayında 68 bin 852 TL para olduğuna vurgu yapıldı. Tanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, Erzurum H Tipi Cezaevi'nde kalan Kemal Genççiftçi ile aynı koğuşta kalan A.B. itirafçı oldu.

'ÜLKEDE İYİ BİR ŞEY OLUNCA SİNİRLENİYORLARDI'

Iğdır Cuhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada ifadesi alınan A.B., "Kemal Genççiftçi ile aynı koğuşta kaldık. Kemal ve bir kısım kişiler koğuşta örgüt propagandası yapıyordu. Ülke içerisinde iyi bir şey olunca üzülüp, sinirleniyorlardı. Ekonomik olarak veya başka kötü şeyler olunca seviniyorlardı. Hatta milli maçlarda karşı takımı desteklediler. Koğuşta bulunan diğer kişileri de örgütlediler. Umutlarını diri tutmaya çalışıyorlar. Açıkça ülkeye ve devlete düşmanlık yaptıklarını gördüm" diye konuştu.

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kemal Genççiftçi, hayatı boyunca şiddetten uzak durduğunu savundu. ByLock kullanmadığını iddia eden Genççiftçi, A.B.'nin önüne gelen herkesi suçladığını öne sürdü. Genççiftçi, "Bu şahsa iftira davası açtım. Ailem ve çocuklarım mağdur olduk. Kaçma şüphem yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Kemal Genççiftçi'yi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum ederek, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.