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Cezaevinden izinli çıkan Alpay Koçak trafik kazasında hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında cezaevinden izinli çıkan 36 yaşındaki Alpay Koçak hayatını kaybetti.

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Kaza, Tarsus-Çamlıyayla karayolu üzerinde meydana geldi. Alpay Koçak yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Mehmet Arıyönetimindeki Tarsus Belediyesi'ne ait 33 N 5378 plakalı kamyonun altına girdi.

BUGÜN TESLİM OLACAKTI

Asfalt zemine savrulan Koçak ölürken kamyonun altında kalan motosiklet ise hurdaya döndü. Tarsus Yarı Açık Cezaevi'nde hükümlü olan Koçak'ın 3 Ekim'de 1 haftalığına izinle cezaevinden çıktığı, bugün de teslim olmayı planladığı öne sürüldü.

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