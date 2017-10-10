Cezaevinden izinli çıkan Alpay Koçak trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Tarsus-Çamlıyayla karayolu üzerinde meydana geldi. Alpay Koçak yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Mehmet Arıyönetimindeki Tarsus Belediyesi'ne ait 33 N 5378 plakalı kamyonun altına girdi.

BUGÜN TESLİM OLACAKTI

Asfalt zemine savrulan Koçak ölürken kamyonun altında kalan motosiklet ise hurdaya döndü. Tarsus Yarı Açık Cezaevi'nde hükümlü olan Koçak'ın 3 Ekim'de 1 haftalığına izinle cezaevinden çıktığı, bugün de teslim olmayı planladığı öne sürüldü.