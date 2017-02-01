Cezaevinden tedavi için gittiği hastaneden firar etti
Samsun'da cezaevinden tedavisi için hastaneye sevk edilen bir kişi hastaneden firar etti.
- İHA
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Bafra Cezaevinden tedavisi için Bafra Devlet Hastanesine sevk edilen O.A.(30), hastaneden firar etti. Olay polise haber verildi. Jandarma ve polis her yerde firari şahsı arıyor.
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