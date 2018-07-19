Cezaevine gönderilen Adnan Oktar, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için perdeyi kapattı Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez böyle görüntülendi. Polis minibüsüyle cezaevine götürülen Adnan Oktar'ı gazeteciler takipteydi. Oktar minibüsün içini çeken gazetecilerin görüntü almasını engellemek için perdeyi kapattı.