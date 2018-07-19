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Cezaevine gönderilen Adnan Oktar, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için perdeyi kapattı

Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez böyle görüntülendi. Polis minibüsüyle cezaevine götürülen Adnan Oktar'ı gazeteciler takipteydi. Oktar minibüsün içini çeken gazetecilerin görüntü almasını engellemek için perdeyi kapattı.

  • DHA
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Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklananlar adliyeden otobüslerle çıkarılarak sağlık kontrolü için hastanelere getirildi.

 

Adnan Oktar ve Oktar Babuna da sağlık kontrolünde görüntülendi. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi.

Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı.

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