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Cezayir bandıralı LNG tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cezayir bandıralı LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren, 112 bin 867 grostonluk 291 metre boyundaki Cezayir bandıralı "Ougarta" adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Tankere boğazdan geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" isimli römorkörler refakat etti.

Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin normale döndüğünü ifade etti.

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