CGV Cinema Club üyesi gençlere özel avantajlar…

Dünya standartlarındaki teknolojiyi, üstün hizmet kalitesiyle birleştirerek sinema tutkunlarına muhteşem sinema deneyimi yaşatan CGV Cinema Group, sunduğu birbirinden kazançlı fırsatlara bir yenisini daha ekliyor.

CGV Cinema Club üyesi olan genç misafirlerine kendilerini daha özel hissettirecek yeni fırsatlar sunan CGV Mars Cinema Group, 25 yaş altı gençlere özel fırsatlar kazandırıyor.

Sinema keyfi katlanıyor…

Sinemaseverlere avantajlı bir dünya sunan CGV Cinema Club’un genç üyelerine; Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri tüm seanslarda öğrenci bilet fiyatı üzerinden her bilette % 20 indirim fırsatı veriyor.

Kampanya için üyeliğini aktif ettiren 25 yaşından gün almamış tüm CGV Cinema Club üyeleri, film keyfini indirimli olarak yaşayabilecek.

25 yaş altı gençler tüm üyelerin puan biriktirerek bilet ya da menü kazandığı CGV Cinema Club üyeliğinin tüm avantajlarının yanı sıra bu özel indirimden de yararlanabilecek.

CGV Cinema Club’ün sağladığı avantajlar arasında; 8 bilet puanına 2D veya 3D bilet, 10 bilet puanına IMAX bileti, 8 büfe puanına orta boy menü yer alıyor. CGV Cinema Club üyeleri ayrıca 3D gözlüklerde indirim, VIP, GOLD Class, IMAX, ScreenX ve 4DX gibi özel salonlarda bir yerine iki bilet puan kazanma, internet üzerinden bilet alımlarında hizmet bedeli alınmama gibi avantajlara da sahip oluyor.

CGV Cinema Club’a Cinemaximum gişelerinden ve www.cinemaximum.com.tradresinden herhangi bir bedel ödemeden üye olunabiliyor.