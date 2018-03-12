Challenger 604 jeti nedir? Bombardier Challenger 604 nasıl bir uçak? sorusu İran'da kaza yapan TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi iş jeti ile birlikte araştırılan konular arasında yer aldı. Başaran Holding'e ait olan Bombardier Challenger 604 tipi özel jet İran'da düştü. Challenger 604 tipi uçağın düşmesi sonucunda 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. İşte TC-TRB tescilli Challenger 604 jeti ile ilgili merak edilenler...



İran’da kaybolan Türk özel uçağına ait bilgiler netleşmeye başladı. Uçağın TC-TRB ismiyle tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti olduğu bilgisi paylaşıldı. Bombardier Challenger 604 tipi uçakta bulunan yolcuların bekârlığa veda partisinden dönen iş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ile arkadaşları Jasmin Baruh Siloni , Liana Kalma, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun olduğu öğrenildi. Uçaktaki mürettabatın isimlerinin de hostes Eda Uslu ile pilotlar Beril Gebeş ile Melike Kuvvet olduğu ifade edildi.



CHALLANGER 604 NASIL BİR UÇAK?



Challenger 604, Bombardier Challenger 600 serisine ait bir uçaktır. Bombardier Challenger 600 serisi Bill Lear tarafından tasarlanan ve Bombardier tarafından 1989’da satın alınmadan önce ilk olarak Canadair tarafından üretilen iş jeti ailesidir.



Uçak, Learjet’in de başkanlığını yürütmüş olan Bill Lear tarafından 1976’da tasarlanmıştır.İlk adı LearStar 600 olarak verilmiştir. Uçağın Canadair’e satılmasıyla beraber uçağın adı da CL-600 Challenger olarak değiştirilmiştir.







Üretildiği zamanlar genişletilmiş kabiniyle yolcuların içinde eğilmeden yürümesine olanak sağlayan ilk iş jeti olmuştur. Süperkritik kanat kullanılan ilk iş jeti olması da CL-600’ü özel kılar.



8 Kasım 1978’de ilk prototipi Montreal, Kanada’da üretilmiştir. 3 Nisan 1980’de ilk test uçuşunu gerçekleştirirken Mojave çölünde Stall sebebiyle kazaya uğramış ve bir test pilotunun hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Uçak daha sonra FAA tarafndan sertifikalandırılmıştır.



CL-604 – 601 üzerinde önemli ölçüde yapılan değişiklikler ortaya CL-604’ü çıkarmıştır. Daha güçlü motorlar, daha geniş yakıt tankları, tamamen yeni bagaj kısmı, kanat ve kuyruktaki yapısal iyileştirmeler, yeni elektronik uçuş aletleri başta gelen yeniliklerdir. ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Kasım 2005’te C-143A olarak bir adet CL-604’ü envanterine katmıştır.







KABİN ÖZELLİKLERİ



Kabin Yüksekliği:

1.85 mt



Kabin Uzunluğu:

8.66 mt



Kabin Genişliği:

2.49 mt



Yolcu Kapasitesi:

10 yolcu



TEKNİK ÖZELLİKLER



Üretim Yılı:

2005



Motor:

CF34-3B GE



Azami Menzil:

4.045 nm / 7.491 km



Azami Hız:

0.82 Mach / 870 km/h



Azami Uçuş Yüksekliği:

41.000 ft / 12.497 mt



Azami Kalkış

Ağırlığı:

48.200 lb / 21.863 kg



Uzunluk:

20.85 mt



Yükseklik:

6.30 mt



Kanat Genişliği:

19.61 mt



Kabin Ekibi:

2 + 1



* NBAA, IFR Reserves, ISA, with 5 pax/2 crew & max. fue