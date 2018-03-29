Chatwatch adlı casus uygulama WhatsApp kullanımınızı takip edebiliyor

WhatsApp sürekli platforma entegre ettiği yeni özellikler gündeme geliyor.

Bu sefer kullanıcıların, arkadaşlarının uygulamayı ne sıklıkta kontrol ettiklerini ve her gün yatağa ne zaman gittiklerini dahi gösteren yeni bir iOS uygulaması Chatwatch ortaya çıktı.

Uygulama bunun için WhatsApp'ın halka açık çevrimiçi / çevrimdışı durum özelliğini kullanıyor.

Chatwatch , kullanıcıların belirlediği iki kişinin WhatsApp etkinliklerini sürekli olarak takip ediyor.

Uygulama, belirlenen kişilerin ne sıklıkla WhatsApp kullandığını rapor edebilmesinin yanında uyku vakitlerini dahi tahmin edebiliyor.

Belirlenen iki kişinin etkinliklerini analiz eden uygulama, bu kişilerin birbirleri ile sohbet edip etmedikleri konusunda da tahminlerde bulunuyor.

Hatta uygulama seçtiğiniz iki arkadaşınızın gün boyunca birbiriyle sohbet edip etmediği hakkında tahmini veri bile ortaya çıkartabiliyor.

Şirket, bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey olmadığını söylüyor.

Hesap ayarlarınızda 'Son görülme' özelliğini devre dışı bırakmış olsanız bile, yine de WhatsApp etkinliğinizi anlayabileceksiniz.

Uygulama sonuçları ortaya koymak için 24 saatlik süreye ihtiyaç duyuyor.

Hesap ayarlarınızda 'Son görülme' özelliğini devre dışı bırakmış olsanız bile, yine de WhatsApp etkinliğinizi anlayabileceksiniz.

Uygulama sonuçları ortaya koymak için 24 saatlik süreye ihtiyaç duyuyor.

Analistler bahsi geçen uygulamanın doğru olduğunu söyulüyor. Konuşma başlatıldıktan sonra karşı tarafı anlık takip edebilirsiniz.

Chatwatch sisteminin, kullanıcıların kontrol edilmesi ve analizler için verilerin toplanması sürecini otomatikleştirmesi de mümkün.

Chatwatch, şimdilik sadece iOS platformunda bulunuyor. Uygulamanın ücreti ise 2 dolar.

Uygulamanın Android platformuna da geleceği söyleniyor.

(Milliyet)