CHP'li Erdoğdu: Demirtaş terörü bitirmek istiyordu

CHP'nin HDP'ye yakınlığı ile bilinen isimlerinden Aykut Erdoğdu, 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yine övgüler yağdırdı. Daha önce akla ziyan ifadelerle Demirtaş'ın barış için çabaladığını söyleyen Erdoğdu, bu kez de ''Demirtaş terörü bitirmek istiyor'' diyerek, dinleyenleri hayrete düşürdü.

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Erdoğdu, "Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini ben kendi adıma gördüğümü ve hissettiğimi düşünüyorum. O şiddet bitsin diye bir çaba gösterdiğini ve samimi bir adam olduğunu düşünüyorum. Samimi çabası yüzünden, terörü bitirme çabası yüzünden içeride olabilir” dedi. Erdoğdu, toplumun aklı ile dalga geçercesine terör örgütü PKK/KCK ile birlikte el ele kol kola yürüyen Demirtaş'ı terör karşıtı, barış elçisi ilan etti

TERÖRİSTLERLE 'HENDEK HENDEK DİRENECEKTİ'

Türkiye'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halkın arasına karışarak şehir merkezlerine hendek kazan, barikat kuran, mayın döşeyen, halkın yaşam alanlarını tahrip eden teröristleri temizlediği dönemde, dostu Demirtaş gibi Aykut Erdoğdu da teröristlere destek veren CHP'lilerden sadece biriydi.

Aykut Erdoğdu, teöristlerin hendek kazdığı dönemde "Gerekirse sokak sokak, hendek hendek direniriz. Devlet ayağını denk alsın" sözleriyle teörist ve terör örgütlerine duyduğu sempatiyi dışa vurmuştu.