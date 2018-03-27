CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Özer'in, parti sekreterinin maaşını belediyeye ödettiği ortaya çıktı

Adalet aramak için Ankara’dan İstanbul’a yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisindeki adaletsizliklere bir yenisi daha eklendi. CHP İlçe Örgütü Başkanı Taşkın Özer, yanında sekreter olarak çalıştırdığı bir partiliyi, belediyeye iş yapan bir taşeron firma personeli gibi gösterdiği, maaşını da belediyeden karşılattığı resmi kayıtlara yansıdı. CHP’li Özer’in, ilçe örgütünde sekreterlik yapan partilinin maaşını ödemek için çözüm aradığı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da “Taşeron firmada çalışıyor gibi gösteririz” dediği öğrenildi. Belediyede hiçbir iş yapmayan, C.T.’nin sosyal güvenliğini ve maaşını, Özel Kalem Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren taşerondan gösterdiler.



BİR GÜN BİLE ÇALIŞMADI



CHP’li iki başkan, yaptıkları hileyi, hükümetin son dönemde uygulamaya geçirdiği 696 sayılı KHK kapsamındaki “Sürekli İşçi Kadrosu” ile taçlandırdı. CHP’li yöneticilerin, C.T. örneğinde olduğu gibi çok sayıda partiliyi, partide çalıştırdığı ve maaşlarını da belediyenin taşeron firmalarından verdikleri iddia edildi.



KARDEŞİ DE KONSER İHALELERİ ALDI



Sekreterini belediyede kadrolu işçi yaptıran Taşkın Özer aynı zamanda İmamoğlu’nun hukuk danışmanlığını da yapıyor. Özer, müzikle uğraşan kardeşi Seçkin Özer’in de Beylikdüzü Belediyesi’ninin düzenlediği konserlerden para kazanması için devreye girmiş.



100'E YAKIN ETKİNLİK



Özer, Mustafa Sandal, Fettah Can, Fatih Erkoç, Yaşar, Ozan Doğulu, Ece Seçkin, Rafet el Roman, Gece Yolcuları, Teoman gibi çok sayıda sanatçının sahne aldığı 100’e yakın konser organizasyonunun büyük bir kısmını yaptı. Aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi adına şarkılar yapan Özer, son iki yıldır Elapro isimli firma üzerinden işlerini yürüttüğü belirlendi.



(Akşam)