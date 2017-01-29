CHP, Çankaya Köşkü'nü devlete sattı

CHP'nin, bugün Devlet Arşivleri’nde bulunan bir belgeye göre sekiz parselden meydana gelen bu araziyi 1949’da 1 milyon 772 bin 20 lira 50 kuruş karşılığında devlete sattığı ortaya çıktı.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Başbakanlık’a bağlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Arşivi kısmında bulunan 30-1-0-0-87-549-11 numaralı ve “Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün Bulunduğu Arazi ve Çevresinin 1949 Senesinde CHP’den Hazine’ye Satıldığına Dair Muamelât” başlıklı belgeyi yayınladı.

İşte o belge:

ATATÜRK'ÜN ŞAHSİ MÜLKÜ

Çankaya Köşkü’nün bulunduğu geniş arazinin büyük bir bölümü Atatürk’ün şahsî mülkü idi, onun vefatından sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin olmuştu. CHP, bugün Devlet Arşivleri’nde bulunan bir belgeye göre sekiz parselden meydana gelen bu araziyi 1949’da 1 milyon 772 bin 20 lira 50 kuruş karşılığında devlete sattı.

MALİYE MÜFETTİŞİ TESPİT ETTİ AMA

Maliye Müfettişi Lütfü Kamu, satıştaki yolsuzlukları tek tek tespit etti ama ilgili suçun Demokrat Parti’nin 14 Temmuz 1950’de çıkarttığı af kanununun kapsamına girmesi yüzünden dâvâ açılamadı.