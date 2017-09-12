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CHP, Danıştay Başkanı Güngör'ün disiplin sevkini isteyecek

CHP, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün disiplin sevkini isteyecek.

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CHP, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü Danıştay'ı töhmet altında bıraktığı iddiasıyla disiplin sevkini isteyecek. CHP 11:30'da başvurusunu yapacak.

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