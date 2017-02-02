CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke'den algı operasyonu

CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

Partisinin MYK toplantısından ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Kadıgil'in "referandumda hayır" diyeceğini açıklamasından ötürü gözaltına alındığını iddia etti.

Böke'nin yalan söylediği kısa sürede ortaya çıktı. CHP'li Sera Kadıgil Böke'nin iddia ettiği gerekçeyle değil sosyal medyada paylaştığı nefret dolu mesajlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve dini değerleri alenen aşağılama" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

BİR YALAN ÜÇ HEDEF

Partidaşı Sera Kadıgil hakkındaki gerçeği çarpıtarak, hem devleti baskıcı gibi göstermeyi, hem yürüttükleri "Hayır" kampanyasına destek toplamayı hem de gözaltına alınan CHP'liyi mağdur göstererek aklamaya çalışan Böke'nin algı operasyonu başarısız oldu.

TERÖRİSTİ "LAİKLİK İSTEYEN GENÇ" DİYE SAVUNDU

Böke daha önce de benzer skandallara imza atmıştı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini kutlayıp katillerine sevgi gösterisinde bulunan, devlete "terörist" yakıştırması yapan ve mahalle mahalle gezerek iç savaş çığırtkanlığı yapan DHKP-C'li Terörist Ayşegül Başar'ın tutuklanmasının ardından da konuşan Böke, teröristi "laiklik isteyen genç" şeklinde tarif etmişti.

KILIÇDAROĞLU DA TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKTI

Terörist Başar'a sahip çıkan Böke'ye CHP'den en ufak bir tepki gelmediği gibi, kendisine tam destek veren Kılıçdaroğlu, DHKP-C'li teröristlerden "Barışçıl bir yöntemle laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimiz" şeklinde bahsetmişti.