CHP'li Erdoğdu alkol alıp Kılıçdaroğlu'nun çadırını bastı, korumasını darp etti

Şehitlikte içkili alem yapan CHP'lileri savunmaya kalkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, katıldığı bir televizyon programından sonra alkol kullanıp partisinin 'Adalet Kurultayı'nın yapıldığı alana gitti.

Alkol alan Aykut Erdoğdu gece saat 02:00'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çadırına girmek isteyince, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Bunun üzerine içkinin de etkisiyle öfkesine hakim olamayan Erdoğdu, silahını göstererek güvenlik görevlilerini darp etti.

SALDIRDIĞI GÖREVLİNİN KOLUNU KIRDI

Güvenlik görevlilerini darp eden Erdoğdu bu esnada, kısa süre önce kendisini kamp alanına almayan Cenk adlı genel merkez çalışanına saldırdığı, arbede sırasında kolu kırılan görevlinin 17 günlük iş göremez raporu aldığı ifade edildi.

PARTİ YÖNETİMİ OLAYI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI

Partililer tarafından hastaneye kaldırılan görevlinin tedavisi devam ederken parti yönetimi devreye girdi ve görevliden Erdoğdu hakkında şikayetçi olmamasını istedi.

ŞEHİTLİKTE İÇKİ İÇENLERİ BÖYLE SAVUNMUŞTU: İÇKİ İÇMEK GÜNAH DEĞİL

CHP'nin Çanakkale'deki Şehitlikte düzenlediği Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içen parti üyeleriyle ilgili açıklama yapan Erdoğdu: "İçki içmek günah değildir. İçki içmek sosyal bir aktivite benim gözümde" dedi.

ERDOĞDU'DAN REZALETİ ORTAYA ÇIKARAN GÜNEŞ GAZETESİ'NE TEHDİT

Yaşanan skandalı manşetinden tüm Türkiye'ye duyuran Güneş Gazetesi'ni hedef alan Erdoğdu, gazeteye sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ve hakaret dolu sözlerle saldırdı ve yaşanan skandalı inkar etti.

TUTANAKLAR ORTAYA ÇIKTI, ERDOĞDU'NUN YALANI İFŞA OLDU

Olayla ilgili tutulan tutanakta şu ifadeler yer aldı;

28.08.2017 Tarihinde Kocadere köyü izci kampında Demokrasi kurultayında 20:00-08:00 arasında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktayız. Saat 03:00 ile 04:00 civarında Aykut Erdoğdu’nun aracı geldi, o sırada VIP kapı sorumlusu Cenk Bey'e haber verdik, çünkü belli bir saatten sonra araç girişi yasaktı.

Cenk Bey camdan gelen kişilerle konuştu. Gece yasak olmasına rağmen kapıyı açmamızı söyledi. Araç giriş yaptı. 15 ya da 30 dakika sonra uzun boylu kır saçlı orta yaşlı biri sonradan bizim, şoför olarak öğrendiğimiz bir kişi geldi. Cenk Bey’i yakasından tutarak “sen kim oluyorsunda millet vekilinin aracını içeriye almıyorsun” dedi.

Cenk Bey karşılık olarak ben görevimi yapıyorum dedi. Kişi hakaret ve küfür etmeye devam etti. Cenk Bey 'ben Aykut abiyi arıyorum' dedi. Şoför sen kim oluyorsun abi diyorsun dedi. Cenk Bey bana hakaret edemezsin kamera var görüntüleri yarın çıkartacağım dedi. Şoför ana avrat küfür etmeye başladı ve Cenk Bey de fazla dayanamadı kavga etmeye başladılar.

Biz iki narkotik görevlisi ve narkotikten sivil polis kavgayı ayırdık. Sonra Cenk Bey sandalyeye oturdu yüzünde hafif darp izi vardı. 15 dakika sonra Aykut Erdoğdu ile şoförün uzaktan geldiğini gördük. Cenk Bey onları görünce alan dışına çıktı.

Milletvekili kapıya gelip bize 'nerede o' diye bağırdı. Sonra alan dışına çıkıp Cenk beyi aramaya başladı. 15-20 dakika sonra milletvekili ve şöförü geri dönüp giriş yaptı.

Aradan 15 dakika sonra Cenk Bey dudakları kan içinde darp edilmiş bir vaziyette geri geldi. Telefonunu ve eşyalarını alıp çıktı.

İş bu tutanak tarafımızdan olay yerinde tanzim edilip imza altına alınmıştır.

Semra Yılmaz Sinem Yurdakul

Özel Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Görevlisi