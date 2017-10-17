CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bütün dualarımız Deniz Bey ile beraber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Hekim arkadaşlar ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Bütün dualarımız Deniz Bey ile beraber." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gelerek, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'ten bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 40 dakika kaldığı hastaneden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hekim arkadaşlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bütün dualarımız Deniz Bey ile beraber." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hastanede olduğu sırada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da hastaneye gelerek, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesinin ardından CHP'li yaklaşık 50 milletvekili de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine geldi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, nöbetleşe olarak hastaneye gelmeye devam edeceklerini söyledi.