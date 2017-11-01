CHP il başkanından şehit ailesine çirkin teklif

Antalyalı 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesi, 15 Temmuz davasını birlikte izleme teklifi götürdüğü CHP Antalya İl Başkanı'ndan "Cumhurbaşkanı'na da dava aç katılalım" yanıtını aldı.

Meltem Kılınç ve eşi Zeki Kılınç, Sincan'da yapılan 15 Temmuz duruşmalarına siyasi parti il başkanları ile birlikte katılmayı planladı. İl başkanlarıyla görüşen Kılınç çifti, AK Parti, MHP, BBP ve Vatan Partisi'nden olumlu cevapla döndü. Ancak CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, organizasyona katılmayı reddetti. Erdem, ailenin iddiasına göre, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da dava açarsan seninle her yere gelirim" dedi.

Aile, bu teklif karşısında şoke oldu. Anne Meltem Kılınç, "Parti temsilcisini de yanımızda hissetmek istedik. Ancak beklemediğimiz bir cevap aldık" diye konuştu.

Kaynak: SABAH