Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP ilçe başkanı istifa etti

CHP Malatya merkez Battalgazi İlçe Başkanı Avukat Selahattin Sarıoğlu, görevinden istifa etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Selahattin Sarıoğlu, parti içinde sürekli sıkıntılar yaşadığını, bunların çözümü konusunda ise kimseden destek ve yardım görmediğini ifade etti. Sarıoğlu, “Bu şartlar altında görevimi sürdürmenin bir anlamı yok. Ben bu sabah kalkıp ‘Hayır’ için çalışmalarımı yaptım ve saat 16:30’da istifamı il başkanlığına gönderdim. Referandum veya referandumun sonuçlarıyla ilgili bir durum söz konusu değil. İlerde daha geniş bir açıklama yapacağım” dedi. Avukat Sarıoğlu 1.5 yıl önce ilçe başkanlığına seçilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oyunu kullanan Başbakan Yıldırım'a sevgi seli

Oyunu kullanan Başbakan Yıldırım'a sevgi seli

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA