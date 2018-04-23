CHP İlçe Başkanının izinsiz olarak siyasi konuşma yapması törende gerginliğe neden oldu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamaları sonrası, CHP İlçe Başkanının izinsiz olarak siyasi konuşma yapması gerginliğe neden oldu.
- İHA
Marmaris’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sona erer ermez mikrofonu eline alan CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, siyasi içerikli konuşmaya başladı. Polis ekipleri alanda izinsiz olarak konuşmaya başlayan CHP İlçe Başkanı Ünlü'yü susturmak için uzun süre dil döktü.
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