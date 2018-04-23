CHP İlçe Başkanının izinsiz olarak siyasi konuşma yapması törende gerginliğe neden oldu Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamaları sonrası, CHP İlçe Başkanının izinsiz olarak siyasi konuşma yapması gerginliğe neden oldu.