CHP, İstanbul'a HDP seçmeninden rahat oy alacak bir aday arıyor
Her seçimde ithal aday arayışına giren CHP bu kez de gözünü bölücü örgütün siyasi uzantısı HDP’ye dikti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na HDP’lilerden rahat oy alabilecek bir isim aranıyor.
CHP, yaklaşan yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bölücü örgüt PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin seçmeninden rahat oy alabilecek bir aday arayışına girdi. Kulislerde HDP’yle seçim ittifakına girme yönünde CHP’de ciddi bir eğilim oluştuğu belirtilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın önceki gün, terör örgütüne üye olma suçundan cezaevinde bulunan HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesinin ittifak pazarlıklarıyla ilişkili olduğu ifade ediliyor.
İSTANBUL’DA ZEMİN HAZIR
Henüz ittifak doğrultusunda hiçbir muhalefet partisi somut atmasa da CHP-HDP ittifakına ilişkin kulislerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle İstanbul’da sol-sosyalist isimlerin başını çektiği 10 Aralık Hareketi’nin adayı Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul İl Başkanlığı’na getirilmesinin ardından, İstanbul’da HDP’yle sıcak temas başladı. Kulislere göre, CHP Genel Merkezi’nde yerel seçimde aday ve politika belirlemek için özel bir birim oluşturuldu. İstanbul’da yerel seçimde “Kürt oylarının belirleyici olacağı” tespitini yapan özel birim, “Kürtlerden rahat oy alabilecek” bir isim üzerinde duruyor. "Kürt oyları" olarak ifade edilenin bölücü örgütün siyasi uzantısının taraftarları olduğu belirtiliyor.
CHP'li Özgür Özel ve HDP'li Ayhan Bilgen'in öncülük ettiği heyetler, "seçim güvenliği" bahanesiyle görüşmüştü.
PARTİDE KRİZ ÇIKARIR
CHP’den daha önce de Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak istediklerini açıklamışlardı. Kaybeden ithal adaylar nedeniyle tartışmaların dinmediği CHP’de bu kez bölücü örgütün siyasi uzantısının sempatik bulacağı bir aday arayışına girilmesinin ipleri gereceği belirtiliyor.
(Akşam)
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