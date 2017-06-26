Kılıçdaroğlu'nu Kandıra'da HDP karşılayacak

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Kandırada karşılama ve İstanbul’da yapılacak buluşmaya destek verme kararı aldı.

Akşam'dan Osman Nuri Cerit'in haberine göre, HDP’liler Kılıçdaroğlu’nu HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kaldığı Kandıra Cezaevi’nin yakınlarından karşılama kararı aldı. Karşılama için belirlenen yer Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yüksekdağ ile birlikte milletvekilleri Ferhat Encü, Çağlar Demirel, Gülser Yıldırım ve Besime Konca bu cezaevinde tutuklu bulunuyor. HDP’lilerin yürüyüşün HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş’ın yattığı Edirne’ye kadar devam etmesi teklifine, CHP içerisinde bazı kanatların ikna edilememesi nedeniyle böyle bir formül bulunduğu iddialar arasında yer alıyor.

Yarım ağızla ‘geçmiş olsun’ mesajı

Ramazan Bayramı’nın ilk gününe yürüyüşünün 11’inci gününde giren Kılıçdaroğlu, bayram namazını Bolu’nun Karacaağaç Köyü’nde kıldı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçirdiği rahatsızlıkla ilgili olarak, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sayın genel başkanı bir rahatsızlık geçirmiş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim" dedi.