CHP liderinin kardeşi AK Parti yolunda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, FETÖ/PYD ile mücadelede AK Parti'yi daha samimi bulduğu için üyelik başvurusunda bulunacağını belirtti.

Celal Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP’nin FETÖ/PDY ile ilgili meselenin üstünü örtmeye çalıştığını savunarak, bunu hatalı ve tehlikeli bulduğunu söyledi.

FETÖ mücadelesinin parti meselesi olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, ülkenin kaderinin belirleme noktasında herkesin yapacağı bir şeylerin olduğuna dikkati çekti.

Celal Kılıçdaroğlu, yaşadığı bölgede FETÖ yapılanmasına karşı itirazda bulunduğunu ifade ederek, "Üstelik içinde yer aldığım partiden, CHP’den başladım itiraza. Kişi olarak ben önce gözümdeki çapağı temizlemek istedim." dedi.

Bu amaçla yaptığı eylemlerle “kral çıplak" dediğini belirten Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadeleye devam edeceğini aktardı.

Celal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eğer duymayacaksanız dağlara, ovalara, sulara sesleneceğim. Kimse benden yılgınlık beklemesin. FETÖ'nün hayatımızdan silinip atılması konusunda AK Parti’yi daha samimi bulduğum için üye olacağım, kimse de beni yadırgamasın. Bana ağabeyim Kemal Kılıçdaroğlu da sahip çıkmalıydı. Benim yaptığım, herkesin kendi evinin önünü temizlemesi kuralına uymaktan başka bir şey değil. AK Parti, FETÖ’yu temizleyip atmak istiyor. Bu konuda CHP’den daha fazla yol aldı. 2 Ocak'ta AK Parti Genel Merkezi'ne giderek partiye üye olacağım."

Celal Kılıçdaroğlu, "Aydın'daki CHP'li belediyelerin FETÖ/PDY'den temizlenmesi için" önce Söke'den Didim'e yürümüş, ardından da açlık grevine başlamıştı.