CHP Milletvekili Erdem hakkında açılan hakaret davası görülmeye başlandı

Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Başbakan Yardımcısı Işık'ın avukatı Halit Çokan, CHP Milletvekili Eren Erdem'in 24 Nisan'da yayınlanan bir televizyon programında, o tarihte Milli Savunma Bakanı olan müvekkiline hakaret ettiğini belirterek, bu haksız eyleminden dolayı yasal faiziyle 100 bin lira manevi tazminatın tahsilatına karar verilmesini talep etti.

CHP Milletvekili Erdem'in avukatı ise davacının bir bakan olduğu göz önüne alındığında kendisine yönelik haber ve eleştiri sınırının daha geniş tutulması gerektiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme de tarafların gelecek duruşmada hazır bulunarak dava hakkındaki beyanlarını bildirmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Çokan, duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Milletvekili Erdem'in o dönemde Milli Savunma Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın 14 Temmuz 2016'da Adil Öksüz'le Sakarya Üniversitesi'nde görüştüğünü ve elinde görüntüleri bulunduğunu iddia ettiğini söyledi.

Avukat Çokan, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine 'Buyur, hodri meydan!' diyerek dava açtık. 'Madem elinde görüntüler var, bunu ispat et.' diye dava açıp, kendisine aslında fırsat tanıdık. Kendisi davaya vermiş olduğu cevapta, o televizyon programında söylediği gibi 'Benim elimde görüntüler var, buyurun.' diyemedi. Aksine 'Ben onu kastetmedim, kulislerde konuşulan iddiaları dile getirdim.' şeklinde tornistan yaptı. Sayın Başbakan Yardımcımızın 14 Temmuz 2016'da Dalaman Havalimanı'na gittiği ve Marmaris'te bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiği, neredeyse gün boyu o bölgede olduğu da Marmaris Suikast Davasındaki tanıkların ifadeleriyle sabit hale geldi, ben de bunu mahkemeye sundum."

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a karşı açtıkları davanın da ilk duruşmasının bugün aynı mahkemede görüldüğünü belirten Çokan, "Sayın Başbakan Yardımcımızın birinci derece yakınları arasında ByLock kullanan olduğunu iddia etti. Biz de 'İddianızı ispat edin.' dedik. Onlar da çark ettiler." diye konuştu.