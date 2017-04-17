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CHP önünde 'Kemal istifa' sesleri

Referandum sonuçları açıklandı, CHP yine gömüldüğü sandıktan yeniden milletin iradesiyle 'Evet' çıktı.

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Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı CHP seçmenini çileden çıkardı. Halkın büyük bir bölümü sandıktan çıkan 'Evet'i kutlamak için meydanlara akın ederken Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de 'Kasetle' göreve gelen ve göreve başladığı günden bu yana sandıkta hüsrana uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepkisini göstermek üzere parti binası önünde toplandı.

İçeri girilmesine izin verilmeyen parti üyeleri de seslerini duyurmak ve tepkilerini ortaya koymak üzere genel merkez önünde protesto gösterisi yaptı. CHP'lilerin 'Kılıçdaroğlu istifa' sloganıyla yaptığı protesto bir partilinin cep telefonuna da böyle yansıdı.

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