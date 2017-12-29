CHP PM'nin 5 üyesi adliyede

PM üyeleri Yıldırım Kaya, Yaşar Seyman, Gamze Taşçıer, Hakkı Süha Okay ve Ali Rıza Erbay, Ankara Adliyesine gelerek, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. PM üyeleri, ifadelerini yazılı olarak savcıya teslim etti.

PM Üyesi Kaya, adliye önünde yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisinin ülkenin sıcak gündemiyle ilgili açıklamada bulunmasının doğal olduğunu ifade etti.

Ana muhalefet partisi üyelerinin, iktidarı ve politikalarını eleştirmesinin hukuki takibinin olmaması gerektiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bu ülkede kan ve göz yaşı dinmemişse, terör devam ediyorsa, şehit cenazeleri gelmeye devam ediyorsa, cezaevlerinde insanlar yatmaya devam ediyorsa, 'Pardon, 11 bin kişide ByLock yokmuş. FETÖ bunları yüklemiş, biz de bunun farkına varmamıştık,' diyorlarsa, demek ki hukukun bittiği, siyasetin ayağa kalkması gereken bir yerdeyiz. CHP PM üyeleri olarak, PM'nin aldığı kararın bir kez daha tekrarını yapacağız. Bunun arkasındayız. Politik olarak bu mücadele, iktidar değişinceye kadar devam edecek."

Bir soru üzerine "Milletvekili olmayanlar olarak geldik. Milletvekili arkadaşlarımıza da fezleke gönderilmiş. Unutmasınlar ki Türkiye Cumhuriyeti'nde hak, hukuk ve adalet mücadelesi CHP'nin önderliğinde devam edecek. Bu tür davalarla bizi yıldıracaklarına inanıyorlarsa, yanılıyorlar." diyen Kaya, "hukuk dışı bir uygulamalarının olmadığını" söyledi.

PM üyelerinin avukatı Mesut Çalğan da soruşturmanın suç duyurusu üzerine açıldığını bildirdi.

Olağanüstü gündemli olarak 6 Kasım 2016'da toplanan CHP PM'nin ardından "CHP Parti Meclisi'nden Yurttaşlarımıza" başlıklı bildiri yayınlamıştı. PM üyeleri hakkında, bildirinin ardından soruşturma başlatılmıştı.