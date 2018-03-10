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CHP tüzüğünde 4. madde delegelerin onayından geçemedi

CHP'nin tüzük değişikliği için toplanan 19. Olağanüstü Kurultayı’nda ikinci gün çalışmaları devam ediyor. Kurultayda, partiye üyelikle ilgili bölümü düzenleyen 4.madde delegelerin onayından geçemedi.

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CHP'nin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 19. Olağanüstü Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları devam ediyor. Tüzük maddelerinin oylanması ile devam eden kurultayda 'Siyasal Yaşam Anlayışı' başlıklı 3. madde kabul edildi. Üyelikle ilgili düzenlemeleri içeren 4'üncü madde ise delegelerden yeterli oyu alamadı.
 
Delegelerin reddettiği 4.madde şöyle:
 
"Cumhuriyet Halk Partisine, partinin program ve tüzüğünü benimseyen her yurttaş üye olabilir. Üyelik, “üye” ve “destekçi üye” olarak iki türlüdür. Parti çalışmalarına etkin olarak katılan ve aidatını düzenli ödeyen partiliye “üye” denir; partiyle sadece gönül bağı olan, destek vermek isteyen partiliye “destekçi üye” denir. Parti çalışmalarına etkin olarak katılma ve düzenli aidat ödemenin ölçütleri, takibi ve gerektiğinde uygulanacak istisnalar yönetmelikle düzenlenir."
 
Delegeler, bu düzenlemeye üyeler arasında ayrıma yol açacağı nedeniyle kabul etmedi. Bunun üzerine tüzük taslağında üyeliklerle ilgili düzenlemeleri içeren 4'ten 10'a kadar olan maddeler yeniden görüşülmek üzere tüzük komisyonuna havale edildi.
 
Öte yandan, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından gündeme getirilen "Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı" önergesi de Divan'a sunuldu ancak önerge reddedildi.

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