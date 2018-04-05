CHP ve HDP Genel Kurul salonunu terk etti

Genel Kurulda, AK Parti'nin, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde konuşma sürelerine ilişkin değişiklik içeren "çalışma esası" ile ilgili grup önerisinin işleme alınıp alanmaması konusunda usül tartışması açıldı.

CHP ve HDP milletvekilleri, söz konusu önerinin "milletvekillerinin konuşma sürelerini kıstığı, anayasaya aykırılık teşkil ettiği" gerekçesiyle işleme alınamayacağını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'nin, dün işleme alınmayan grup önerisini bugün yeniden getirmesinin aslında "inat meselesi' olduğunu savundu.

Kanunların zaman zaman çiğnendiğini, ancak çiğnenemeyecek tek yerin TBMM olduğunu vurgulayan Altay, "TBMM'de çoğunluk partisinin çoğunluk şımarıklığıyla TBMM İçtüzüğü'nü ayaklar altına alıp çiğnemesi caiz değildir. Şu yapılanın parlamentonun özüyle ruhuyla bir bağı yok. Yanlıştan dönmek bir erdemdir. Gelin bu yanlıştan geri dönün." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de herkesin içtüzüğe uyması gerektiğini belirterek, "İçtüzüğü grup önerisi ile değiştirme çılgınlığına kimse tevessül etmemiş ama içtüzüğü değiştirerek yapmışlar. Anayasa Mahkemesi ise kararı uygun bulmayarak bozmuş. İçtüzük değişikliği yapsanız dahi Anayasa Mahkemesinin olumsuz kararı var. Bu Meclisi bugün göstermelik Meclise, tek adamın açıp kapattığı, istediği zaman konuşturup istediği zaman susturduğu bir Meclise dönüştürmeyin. Eğer buna izin verirseniz biz de direnmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hukuka ve içtüzüğe uygun"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise içtüzüğün, kesin onay mercisinin Genel Kurul olarak işaret ettiğini belirtti.

Önerinin hukuka ve içtüzüğe uygun olduğunu vurgulayan Bostancı, "Meclisin kurallar dahilindeki çalışmalarına hepimiz şahidiz. İçtüzüğün verdiği imkanları kullanmak elbette bizim de hakkımız. Nihai kararın Genel Kurul'da alındığını da unutmayalım. Yapılan iş kesinlikle hukuka ve içtüzüğe uygun bir iştir. Birtakım cümlelerin önüne demokrasi, özgürlük kelimesini getirip ondan sonra her türlü kuralı ihlal ederek spekülatif laflar söylemenin demokrasi ve özgürlükle bir ilgisi yok." dedi.

Usül tartışmasının ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, görüşünün değişmediğini, AK Parti'nin grup önerisini işlem alacağını bildirdi.

CHP ve HDP milletvekilleri, grup önerisinin işleme alınmasını protesto amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Özel'den Genel Kurulu terk etmelerine ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti'nin "çalışma esaslarına" ilişkin Grup önerisinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulu terk etmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. '

Önerinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulun demokrasiden uzak, bir monarşi parlamentosu düzeninde çalışmalarına devam ettiğini belirten Özel, AK Parti'nin İçtüzük'te açık şekilde yer alan konuşma sürelerini, kendi grup önerileriyle bir dayatma sonucu kısalttığını söyledi.

"Parlamentoda bir tiyatro oynanmaktadır"

Muhalefet partilerinin doğru bulmadığı bu uygulama ile eylemli bir İçtüzük ihlali ve ihdası yapıldığını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Bugün yapılan şey, 'Kimin konuşacağına, kimin konuşmayacağına, kimin ne kadar konuşacağına biz karar veririz' demek. Aldığı talimatı uygulamaktan başka bir şey değildir. Bu parlamentoyu sarayın kuklası haline getiren bir AKP ile karşı karşıyayız. Her türlü rejimde iktidar olur ama muhalefet bir tek demokrasilerde vardır. Şu anda parlamentoda muhalefet partisi yoktur. Parlamentoda şu anda bir tiyatro oynanmaktadır. Bütün Divan AKP'lilerden, oy veren AKP'lilerden. 'Konuşmak isteyen var mı?' yok. Sayın Başbakan kadınlara oynatmadığı tiyatroyu kendi oynuyor orada. CHP, Adalet ve Kalkınma Partisini bu aldığı kararla asla ve asla meşrulaştırmayacak ve bu kararı tatbik ettikleri bugün parlamentoda olmayacaktır."

Haftanın; "AK Parti'nin inat ve kibri" olarak özetlenebileceğini savunan Özel, ne yapılırsa yapılsın muhalefet dirençlerinin kırılmayacağını söyledi.

CHP'nin uzlaşmaya kapalı bir parti olmadığını ancak bunun demokrasi ve İçtüzük doğrultusunda yapılabileceğini vurgulayan Özel, "Kendi aldıkları bu kararla dünya karşısında büyük bir rezalete imza attılar. Bütün Divan AKP'den. Salonda sadece MHP'li bir grup başkanvekili var ki zaten onlarla ittifak halindeler. Kendileri çalıp kendileri oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Utanılacak bu durumun tek sorumlusu onlar olurlar"

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Söz konusu uluslararası anlaşmaların görüşmeleri bittikten sonra ne yapacaksınız? Salı günü Genel Kurulda olacak mısınız?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Söz konusu anlaşmaların görüşmeleri İçtüzük'teki süreyi 20 ve 10 dakikaya dönülmeden halen sürdürülüyorsa bu görüşmelere katılmayacağız. Ancak salı gününün gündeminde başka bir kanun varsa ya da bu anlaşmalar yerine başka uluslararası anlaşmalar varsa, onlarda da İçtüzük 20 ve 10 dakikayı emrettiğine göre elbette yerimizi alacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin ve grupların söz haklarını İçtüzük'e aykırı olarak kendi başına kısıtladığında bilsin ki büyük bir meşruiyet krizi ile karşı karşıyadır. Sorgulanacak ve utanılacak bu durumun tek sorumlusu onlar olurlar. Şu andaki tavrımız; bugünkü alınan haksız, hukuksuz, İçtüzük'e, anayasaya aykırı karara karşı alınmış bir karardır, tepkidir. Ancak bu, sürekli Meclisten çekilme gibi bir durum değildir."