CHP ve HDP'den referandum planı

Bazı anket şirketlerinin ‘HDP’nin içinde bulunduğu bir kampanyanın başarılı olamayacağı’ iddiasını sürekli dile getirmeleri sonrasında HDP referandum kampanyasında geri planda kalma kararı aldı. HDP referandumda göstermelik bir kampanya yürütecek. CHP’nin medyadaki akıl hocaları da bu taktiği destekleyecek.

TAKTİKSEL MESAJLAR

7 Haziran seçimleri öncesinde Türk solunun gazıyla 'Seni başkan yaptırmayacağız' kampanyası yürüten HDP, CHP ile 'Erdoğan düşmanlığı' üzerinden yine aynı safta buluşuyor. HDP Cumhurbaşkanlığı referandumunda geri planda kalarak CHP'ye milliyetçilik üzerinden kampanya yapma fırsatı verecek.

İLK MESAJ

HDP, CHP ile yan yana gözükmemek için referandum kararıyla ilgili olarak ilk taktiksel mesaj HDP grup Başkanvekili Ahmet Yıldırıma aracılığıyla yaptı. Yıldırım, CHP'nin referandum sürecinde yapacağı 'Hayır' kampanyasını eleştirerek, "CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için 'Hayır' diyor. Değişikliği yapmak isteyenler de ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de redediyoruz" dedi. Bu ilk taktiksel mesaja CHP’den ciddi bir cevap gelmedi.

İKİNCİ MESAJLA BULDAN İTİRAFI

İkinci ve en önemli mesaj ise HDP grup başkan vekili Pervin Buldan’dan geldi. Buldan verdiği mesajla ‘sinsi’ planı açığa çıkarmış oldu. Buldan mesajında ‘şimdi Hayır'ı örgütleme zamanı . Ev ev dolaşma hesrkese ulaşma zamanı. Bazen sessizce ama derinden ve sinsice...’ dedi. Buldan gelen tepkiler üzerine mesajı kaldırmak zorunda kaldı.

KILIÇDAROĞLU HEDEFE MHP TABANINI KOYDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son MYK toplantısında, referandum kampanyalarında hedefi muhalif MHP tabanı olarak belirledi. CHP, milliyetçilik hassasiyeti üzerinden yapacakları propagandada HDP ile yan yana gözükmemek için her şeyi yapacak.

PKK HAYIR ÇAĞRISI YAPTI

Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden, Avrupa sorumlusu Rıza Altun anayasa değişikliği paketi sonrası referandumda oylanacak olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili "hayır" çağrısı yaptı.

Terörist Rıza Altun "Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor" diyerek anayasanın geçmemesi gerektiğini söyledi.(Haber7)