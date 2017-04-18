CHP ve HDP'nin geçen yıllara ait 'mühürsüz oylar sayılsın' başvurusu ortaya çıktı!

Milli iradenin yüzde 51.4 ile EVET kararı verdiği Anayasa değişikliği referandumunda sonuçların gelmeye başladığı andan itibaren 'mühürsüz oy' kelimelerini özellikle seçerek 'SAHTE OY' algısı oluşturmaya çalıştığı seçimlerle ilgili bu cepheyi adeta yerin dibine sokan belgeler ortaya çıktı. CHP ve HDP'nin başını çektiği "kazandığını zanneden kaybedenler" cephesi söz konusu belgelere göre mühürsüz oyların sayılmasına ilişkin sayısız başvuruya imza attı.

HDP: MÜHÜRSÜZ PUSULANIN VEBALİNİ SEÇMEN ÖDEYEMEZ

İlk belgeye göre Haziran seçimlerinde HDP'nin Büyükçekmece'de mühürsüz pusulalardaki oyların sayılması için başvuruda bulunduğu ve buna "hile amacı gütmeyen hatanın vebali seçmene yüklenemez" notunu iliştirdiği görülüyor.

CHP: MÜHÜRLEMEMİŞİZ SEÇMENİN SUÇU YOK. OYLAR GEÇERLİ

Daha önceki seçimlerde de CHP'li üyelerin ıslak imzalarının bulunduğu tutanakta da "pusulaların mühürlenmediğini farkettiğimiz, seçmenin iradesinde sakatlık olmadığı için oylar geçerlidir" yazdığı ortaya çıktı.

İşte o belgeler:

(Kaynak: Sabah)