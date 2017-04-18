CHP ve HDP'nin 'mühürsüz oylar sayılsın' başvurusu ortaya çıktı!
'Mühürsüz oy' başlığıyla adeta sahte oy algısını yönetmeye çalışan CHP-HDP işbirliği yeni bir trajediyle son buldu. HDP'nin mühürsüz oyların sayılması için YSK başvuru belgesi ortaya çıkarken CHP'nin de mühürsüz oyların sorumluluğunu üstlendiği imzası ortaya çıktı. İşte CHP-HDP işbirliğinin kendi kendilerini komik duruma düşüren imzaları ve trajikomik irtifa kaybı.
Milli iradenin yüzde 51.4 ile EVET kararı verdiği Anayasa değişikliği referandumunda sonuçların gelmeye başladığı andan itibaren 'mühürsüz oy' kelimelerini özellikle seçerek 'SAHTE OY' algısı oluşturmaya çalıştığı seçimlerle ilgili bu cepheyi adeta yerin dibine sokan belgeler ortaya çıktı. CHP ve HDP'nin başını çektiği "kazandığını zanneden kaybedenler" cephesi söz konusu belgelere göre mühürsüz oyların sayılmasına ilişkin sayısız başvuruya imza attı.
HDP: MÜHÜRSÜZ PUSULANIN VEBALİNİ SEÇMEN ÖDEYEMEZ
İlk belgeye göre Haziran seçimlerinde HDP'nin Büyükçekmece'de mühürsüz pusulalardaki oyların sayılması için başvuruda bulunduğu ve buna "hile amacı gütmeyen hatanın vebali seçmene yüklenemez" notunu iliştirdiği görülüyor.
CHP: MÜHÜRLEMEMİŞİZ SEÇMENİN SUÇU YOK. OYLAR GEÇERLİ
Ayrıca 16 Nisan seçimlerinde CHP'li üyelerin ıslak imzalarının bulunduğu tutanakta da "pusulaların mühürlenmediğini farkettiğimiz, seçmenin iradesinde sakatlık olmadığı için oylar geçerlidir" yazdığı ortaya çıktı.
İşte o belgeler:
(Kaynak: Sabah)
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