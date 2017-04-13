CHP ve HDP'nin ortak RTÜK planı tutmadı

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Üst Kurulun bugünkü toplantısında CHP ve HDP kontenjanından seçilen üyelerin toplantıyı terk ettiği ve ardından 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi yayınların denetimine ilişkin bir açıklama yaptığı hatırlatıldı.

"REFERANDUM ÖNCESİ CEZA YAĞDIRMAK İSTEDİLER"

Toplantının başlangıcında CHP ve HDP'li üyelerin, CHP ve HDP milletvekillerinin başta A Haber olmak üzere TRT, ATV, Kanal 24, Kanal A, Beyaz TV, TGRT, Akit TV ve Ülke TV gibi kanallar için verdikleri şikayet dilekçelerine binaen hazırlanan raporların gündeme alınmasını istediği aktarılan açıklamada, "Böylece 16 Nisan referandumu öncesi bu kanalları cezalandırmak ve 'hayır' oylarını artırmak istediler." denildi.

RTÜK BAŞKANI RESTİ ÇEKTİ

Bunun üzerine RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ile AK Parti ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin, raporların daha önce birkaç defa gündeme alındığını ve bu toplantılarda "karar yeter sayısının" sağlanamadığını belirttiği kaydedilen açıklamada, Yerlikaya'nın üyelere, RTÜK'ün siyasallaşmasına ve özerk yapısının bozulmasına müsaade etmeyeceğini söylediği ifade edildi.

"GÜNDEM BELİRLEME YETKİSİ BENDE"

Yerlikaya'nın, gündemi belirleme yetkisinin başkanda olduğunu anımsattığı aktarılan açıklamada, "Üst Kurul üyeleri, dilekçelerin bu şekilde baskıyla gündeme alınmasına müsaade etmeyecek ve RTÜK'ün 16 Nisan referandumu öncesi bu tür yönlendirmelerle siyasete alet edilmesine asla izin vermeyecektir." denildi.

Başkan Yerlikaya'nın, gelecek toplantılarda söz konusu raporların gündeme alınacağını bildirdiği belirtilen açıklamada, CHP ve HDP’li üyelerin referandum döneminde Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği 135 televizyonun çok azına rapor yazıldığı itirazları üzerine Yerlikaya'nın, hazırlanan raporların tamamının Üst Kurula getirildiğini ve bu seçim döneminde muhalefetin de ulusal ve yerel televizyonlarda kendilerini ifade edebildiklerini, hatta parti genel başkanı olmamalarına rağmen MHP’den ayrılanların da televizyonlarda yer bulabildiklerini söylediği vurgulandı.

Başkan Yerlikaya'nın bin 700'e yakın radyo ve televizyon kuruluşunda her görüşün kendine yer bulabildiğini, dolayısıyla medyada çoğulculuğun sağlandığını dile getirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Yerlikaya, referandum döneminde siyasal dilin ve siyasi atmosferin öncekilere oranla daha ılımlı olduğunu söyledi. RTÜK'ün fikir ve ifade özgürlüğü ile siyasi konularda 'özgürlük ve serbestlikten' yana olduğunu kaydeden Yerlikaya, ancak küfür, hakaret, iftira, müstehcenlik, erotizm, ailenin ve çocukların korunması gibi konularda çok hassas olduklarını, şimdiye kadar bu konularda çok sayıda müeyyide uygulandığını, nitekim bugünkü toplantıda da bu konularda hazırlanmış iki raporun 'gündem dışı' olarak görüşüldüğünü ve müeyyide uygulandığını sözlerine ekledi."

RTÜK'ÜN 3 ÜYESİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

RTÜK'ten yapılan açıklamaya konu olan CHP ve HDP kontenjanından seçilen üyeler Süleyman Demirkan, İsmet Demirdöğen ve Ersin Öngel'in ortak açıklamasında ise referandum dönemi yayınlarının tüm uyarılarına rağmen adalet, fırsat eşitliği ve tarafsızlık anlayışı ve ilkesine göre denetlenmediğini savunuldu.

Açıklamada, "Kamuoyunun, anayasal bir kurum olan RTÜK’ten beklentisi, demokratik denetim görevini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesidir. Bunun için Kurul Başkanlığını göreve çağırıyoruz." denildi.