CHP yürüyüşünde halkı sokağa çağıran kadın gözaltına alındı Oğlunun FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğunu belirten ve CHP'nin sözde 'özgürlük' yürüyüşünde kameralar karşısına geçip halkı sokağa çağıran ancak araştırmalar sonucu CHP'li olduğu ortaya çıkan Şenay Günaydın gözaltına alındı.