CHP yürüyüşünde halkı sokağa çağıran kadın gözaltına alındı
Oğlunun FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğunu belirten ve CHP'nin sözde 'özgürlük' yürüyüşünde kameralar karşısına geçip halkı sokağa çağıran ancak araştırmalar sonucu CHP'li olduğu ortaya çıkan Şenay Günaydın gözaltına alındı.
CHP Ataşehir İlçe Teşkilatı'nda görevli olan Şenay Günaydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'Halkı suç işlemeye tahrik'ten akşam saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.
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