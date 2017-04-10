Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li belediye meclis üyesi partisinden istifa etti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, halk oylamasında 'evet' oyu kullanacağını açıklayan CHP'li belediye meclis üyesi Ferdi Erdoğan, gelen tepkiler üzerine partisinden istifa etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylaması süreciyle ilgili bazı açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "Ben sistem değişikliğini desteklediğimi söyledim. Yani bunun bir parti meselesi değil de büyük Türkiye meselesi olduğunu söyledim." dedi.

Bu açıklamalarının ardından partisinden tepkiler geldiğini vurgulayan Erdoğan, "İhraç edileceğim, disiplin kuruluna sevk edileceğim yönünde duyumlar aldım. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Parti içi demokrasi de böyle söylemler normaldir. Benim kendi görüşüm bu. Böyle bir tepki alınca da... Açıkçası beni kimse ihraç edemez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şahsi çabalarıyla partisinin seçimlerdeki oyunu artırdığını belirterek, "Partimin bana bahşettiği bir merci değildi, kendi hakkımızla aldığımız bir başarıydı. Böyle bir tepki alınca, rahatsız oldum. Ben de partimden istifa edip, bağımsız bir şekilde siyasi hayatıma devam edeceğim." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsmail Küçükkaya'nın canlı yayında bozulduğu anlar

İsmail Küçükkaya'nın canlı yayında bozulduğu anlar

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

Kedisiyle beraber dünyayı geziyor

Kedisiyle beraber dünyayı geziyor

Torna ustası üretti 3 şanzımanlı arazi aracı üretti

Torna ustası üretti 3 şanzımanlı arazi aracı üretti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA